وطالب المجلس "القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالتصدي لهذه العصابات، والضرب بيد من حديد لمن تسوّل له نفسه المساس بأمن ليبيا وشعبها" ، مطالباً "الحكومة الليبية المؤقتة بتقديم الدعم الكامل لأهل مرزق بشكل عاجل".
وكان أعضاء مجلس النواب اتفقوا على تشكيل لجنة أزمة لدعم مدينة مرزق.
كانت هذه تفاصيل خبر النواب الليبي: إرهابيون مرتزقة في الهجوم على مدينة مرزق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.