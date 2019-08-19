قرقاش: الأولوية في اليمن للتصدي للانقلاب الحوثي

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الإثنين إن الأولوية في اليمن هي التصدي للانقلاب الحوثي.

ووفقاً لما ورد عن فضائية "سكاي نيوز"، أكد قرقاش، إن أي قرار حول اليمن يجب أن يكون حصيلة حوار يمني ضمن الحل السياسي الذي