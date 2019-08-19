عطبرة تستقبل قطار"الثورة" بالأهازيج والهتافات

سيرت الجماهير بمدينة عطبرة، مساء الأحد، موكب فرح، بعد عودة قطار الثورة للمدينة، حيث هتفت الجماهير بالسلطة المدنية وحق المواطنة والانتماء. ورددت الجماهير شعار “البلد حقتنا. مدنية حكومتنا”, وطافت الجماهير بالسوق وشوارع المدينة، محيية الشهداء وجرحى وضحايا ثورة ديسمبر.

وكان القطار وصل إلى العاصمة الخرطوم يوم السبت، قادماً من مدينة عطبرة، للمشاركة في احتفالات توقيع وثائق الفترة الإنتقالية بين المجلس العسكري وإعلان الحرية والتغيير, وتأتي المشاركة لرمزية عطبرة في بدايات الثورة، علاوة على رمزية المدينة في التاريخ النضالي للسودان.

يشار إلى أن مدينة عطبرة من أوائل المدن التي انطلقت منها شرارة الثورة في يوم ١٩ ديسمبر ٢٠١٨م، وقد أحدثت مشاركتها بقطار في اعتصام القيادة الشهير زخماً إعلاميا عالمياً استحوذ على اهتمام كبير من قبل الأوساط الإعلامية والسياسية العالمية.