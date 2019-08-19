بوتين: نود معرفة موقف فرنسا مما يحدث في ليبيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضرورة تحقيق المصالحة بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، معربا عن رغبته في سماع موقف فرنسا بشأن هذه القضية من أجل تنسيق الجهود.

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي قبيل بدء مباحثاتهما اليوم الاثنين: "لدينا موضوع مهم، بالطبع، هو ليبيا".

وأضاف "من الضروري هنا السعي لتحقيق المصالحة بين الأطراف المتصارعة، وأود كثيرا معرفة موقف فرنسا ورئيسها حول هذا الموضوع، من أجل تنسيق جهودنا".

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​وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور حول العاصمة طرابلس بين الكتائب والقوات الموالية للمجلس الرئاسي، وقوات الجيش الوطني التابعة للمشير خليفة حفتر.

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن، في الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ "الإرهابية" في العاصمة طرابلس، التي توجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن "حالة النفير" لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ"الانقلاب على الاتفاق السياسي لعام 2015.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.