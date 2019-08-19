وفاة نائب وزير السياحة التركي في حادث سيارة

واضافت: "أن أحمد هالوك دورسون كان في مقاطعة موس الشرقية للاحتفال بالذكرى السنوية للمعركة بين السلجوق والإمبراطورية البيزنطية التي وقعت عام 1071. ذهب في وقت لاحق إلى موقع تاريخي في مقاطعة بيتليس".
وقال البيان: "أن نائب الوزير غادر بيتليس فيما سقطت سيارته من جانب الطريق في منطقة بمقاطعة فان المجاورة، وأصيب ثلاثة آخرون في الحادث.
جدير بالذكر أن "دوروسون" وُلد في عام 1957، وتم تعيينه نائبا لوزير الثقافة والسياحة في يوليو 2018.
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