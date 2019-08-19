قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يجب أن يفكر في خفض أسعار الفائدة بنقطة مئوية واحدة ودعا إلى "بعض التيسير الكمي" بينما واصل حملته للضغط على البنك المركزي.
وقال ترامب في منشور على تويتر: "يجب تخفيض سعر الاحتياطي الفيدرالي، على مدى فترة زمنية قصيرة إلى حد ما، بما لا يقل عن 100 نقطة أساس، مع بعض التيسير الكمي أيضًا".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.