ترامب: بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يجب أن يفكر في خفض أسعار الفائدة بنقطة مئوية واحدة ودعا إلى "بعض التيسير الكمي" بينما واصل حملته للضغط على البنك المركزي.

وقال ترامب في منشور على تويتر: "يجب تخفيض سعر الاحتياطي الفيدرالي، على مدى فترة زمنية قصيرة إلى حد ما، بما لا يقل عن 100 نقطة أساس، مع بعض التيسير الكمي أيضًا".