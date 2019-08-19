ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﺑﺎﻟﻜﻼﻛﻠﺔ ﻳﺸﻜﻮن اﻧﻌﺪام اﻟﺨﺒﺰ

الخليج 365 : ﺷﻜﺎ ﻣﻮﺍﻁﻨﻮﻥ ﺑﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻜﻼﻛﻼﺕ ﺑﻤﺤﻠﻴﺔ ﺟﺒﻞ ﺍﻭﻟﻴﺎء ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ، ﻣﻦ ﺍﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺰ. ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻮﺍﻁﻦ لصحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺃﻣﺲ، ﺇﻧﻪ ﻅﻞ ﻣﻨﺘﻈﺮﺍ ﺛﻼﺙ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺒﺰ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻜﻼﻛﻠﺔ ﺍﻟﻠﻔﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺰ، ﻭﺃﺷـﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻋـﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﺑﺎﻷﺣﻴﺎء ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺒﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺿﻄﺮ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻴﻪ، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻄﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﻁﻮﻳﻠﺔ. Advertisements ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺷﺘﻜﺖ ﻣﻮﺍﻁﻨﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺳﻴﺔ ﺃﻣﺲ ﻣﻦ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ، ﻭﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻅﻠﺖ ﻭﺍﻗﻔﺔ ﻓﻲ ﺻﻒ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷـﺮﻭﻕ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺻﺒﺎﺣﺎً ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻴﻒ ﻳﻜﻔﻲ ﻷﺳﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ. ﻭﺗﺴﺎءﻝ ﻣﻮﺍﻁﻨﻮﻥ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﺒﺰ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺰﺍﻫﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺑﻌﻤﻞ ﺛﻮﺭﺓ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﺨﻠﻖ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳﺨﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ. المادة السابقة (بدت يادوب).. بقلم الطاهر ساتي المقالة القادمة الخطأ الثاني.. بقلم لينا يعقوب

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