(بدت يادوب).. بقلم الطاهر ساتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

:: ومن هتاف شباب الثورة: (الثورة بدت يا دوب).. وكانوا يهتفون بهذا الهتاف في بيوت الشهداء وهم يبكون، وعندما يساقون إلى السجون وهم يرفعون علامة النصر، وعندما تتعثر المفاوضات مع المجلس العسكري وهم في ساحة الاعتصام، ثم ظل هذا الهتاف أساسياً منذ فض اعتصام القيادة العامة، وهو هُتاف مراد به إعلان التحدي أمام المتاعب والمتاريس..!!

:: (الثورة بدت يادوب).. كما كان هذا الهتاف يدفع الشباب إلى الانتصار، يجب أن يكون دافعاً لحكومة الثورة إلى الانتصار أيضاً.. وكما نجح الشباب في امتحان الثورة بالشجاعة والعزيمة، يجب أن تنجح حكومة الثورة في ذات الامتحان بالتخطيط الجيد والتنفيذ الأجود.. فالثورة لم تنته باحتفال ساحة الحرية، بل (بدت يادوب)، ولكنها ثورة سلطات وأجهزة ومؤسسات، ويجب أن تكون على قدر التحدي، كما الشباب..!!

:: ومنذ السبت، تتوالى أسماء المرشحين إلى المجلسين السيادي والوزراء.. ولايزال أبرز الأسماء هو الدكتور عبد الله حمدوك، حيث تأكد ترشيحه لرئاسة مجلس الوزراء بلا منافس، وهذا ما يشغل الناس كثيراً، لارتباطه بمعاشهم وصحتهم وتعليمهم.. وكما تعلمون فإن اسم الدكتور حمدوك يتردد منذ عهد النظام المخلوع، إذ أعلنوه وزيراً للمالية في التشكيل الوزاري قبل الأخير، ليعتذر سريعاً.. وحمدوك، حسب سيرته العلمية ومسيرته العملية، من الكفاءات الاقتصادية..!!

:: إن كان ثمة نصح لحكومة الثورة، فهي: المؤسسات هي التي تنهض بالشعوب، وليست الكفاءة فقط.. والخراب الذي أحدثه النظام المخلوع في مؤسسات الدولة بحاجة إلى (ثورة أخرى)، غير ثورة الشوارع.. وقبل الإعلان عن وزراء حكومته، ليت رئيس الوزراء القادم يبدأ الثورة بالتخلص من الأوهام المسماة بالصناديق والهيئات والمجالس.. هذا ما يجب أن يكون القرار الأول لحمدوك.. وما لم يتخلص من هذه الصناديق والهيئات والمجالس، فإن مليون حمدوك لن يصلح ما أفسده النظام المخلوع..!!

:: نعم، ليت رئيس الوزراء يبدأ بإصلاح الجهاز التنفيذي للدولة (من هنا)، أي بالتخلص من (الكيانات الهلامية) التي ظلت تعربد خارج إطار مؤسسية الدولة، وما أكثرها..مجالس وصناديق وكيانات كثيرة و (غير مفيدة)، كان مراد بها ترسيخ نهج التمكين، وهي التي أفسدت مؤسسية الدولة وأجهزتها التنفيذية.. وكما تعلمون، قبل عهد التمكين، إدارات صغيرة – في وزارات الدولة – هي التي كانت تصنع المعجزات بلا صخب..!!

:: كانت هناك دولة مؤسسات قبل أن يأتي القدر بزمان تم فيه تفصيل الهيئات والمجالس والصناديق حسب مقاسات الشخوص..وما أكثر النماذج لوزارات لم تعد ذات جدوى منذ تجريدها من السلطات واستبدالها بكيانات التمكين، وهذا ما قد يصدم وزراء قوى الحرية والتغيير، ما لم يتخلص منها حمدوك عاجلاً.. والشاهد، كما كان للنظام المخلوع عبقرية في تشليع الوزارات وتجريدها من السلطات، فكان له عبقرية أيضاً في صناعة المصطلحات المراد بها تمكين الفيالق الفاشلة في مفاصل الأجهزة والخدمة المدنية..!!

:: وليت قوى الحرية تقدم نموذجاً مثالياً للحكومة الرشيقة.. والحكومة الرشيقة ليست هي التي تكتفي فقط بوزارات قليلة، أو كما يظن البعض، بل هي التي تُملك الوزارات كامل سلطاتها، بحيث لا يتغول على سلطاتها أي كيان هلامي يديره نافذ أو مركز قوى أو سلطة غير السلطة التنفيذية.. وبكل وضوح، نخشى على الجهاز التنفيذي من تغول النافذين بالمجلس السيادي، أو كما كان الحال في النظام المخلوع.. فالبلاد بحاجة إلى دولة مؤسسات، وخطى تأسيس هي الثورة المرتجاة..!!