بالتسليم.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(النخبة السودانية وإدمان الفشل).. كتاب منصور خالد الذي يكتبه قبل عشر سنوات.. تقرأه وتشعر أن الرجل خرج الأسبوع الماضي من اجتماعات (قحت والمجلس) وكتب الكتاب

– الكتاب ما فيه هو أن (كل ما كان يجري أيام نميري وأيام الانتفاضة.. وما بعدها.. هو/ الخالق الناطق/ ما يجري الآن

– فهناك.. نقابات تتطور من جماعات مطالب إلى جماعات سياسية.. وتتحكم (ومدهش أن النقابات في لقاءات تقسيم السلطة تحصل على الرقم السحري ذاته..63%

– والآن النقابات وتجمع المهنيين تحصل على 67%

– وهناك الأحزاب تنظر من فوق السور ثم تستخدم الخدعة القديمة للحكم

– (انتخابات الحكم فيها للمواطن الذي لا يعرف ما يجري)

– ومدهش أن مخابرات أجنبية معينة تقود الأمر في السودان إلى الشرك ذاته الآن

– وهناك.. ورطة رفض الشريعة.. وورطة قبولها.. تُصنع بحيث يخلط الناس بين حكم النميري في ذاته.. وبين الشريعة في ذاتها ويجعلون قذارات الحكم وفشله إشارة تعني قذارة الشريعة في ذاتها وفشلها

– ثم استغلال كامل لهذا

– وهذا ما يحدث الآن

( والورطة والخلط هذا كان هو ما يجعل عمر عبد العاطي النائب العام أيام الانتفاضة يرفض تقديم مشروع لإلغاء الشريعة ويجعل الجزولي دفع اللـه يرفض إلغاء الشريعة.. و..

– وسوار الذهب / أيام المشاورات بين القادة العسكريين للقيام بانقلاب/ سوار الذهب يقف في الاجتماع ويرفع مصحفاً ليقول للمجتمعين

: أين نذهب من القسم الذي أديناه على هذا؟

– والصورة تكتمل حين يكون من يدعو لإلغاء الشريعة هو الصادق المهدي

– والمهدي في لهفته على إلغاء الشريعة يجمع نواب البرلمان ( يوم جمعة..!!) لقراءة ثالثة لمشروع إلغاء الشريعة.. بعدها يعلن إلغاء الشريعة

– ليفاجأ بموسيقى الانقلاب

– والآن الشيوعيون وحلفاؤهم يسبقون الأحداث لإلغاء الشريعة

– وأيام النميري.. سلسلة انقلابات

– والآن وفي شهر واحد سلسلة انقلابات

– وأيامها كانت الحرب العراقية الإيرانية تقود السودان إلى أحد الجانبين

– والآن الحرب الإيرانية السعودية تقود السودان إلى أحد الجانبين

– أيامها انقلاب الإسلاميين على النميري ( وضد التطبيق القبيح للشريعة) ما يمنعه كان هو أن الانقلاب هناك يصبح عملاً يصب في ساقية الحزب الشيوعي

– والشيوعي أيامها يقارب الإسلاميين تحت الأرض سعياً وراء استخدام القوة الإسلامية

– و.. و..

– كل شيء بين الانتفاضة وآخر أيام مايو.. وبين ما يحدث الآن وآخر أيام الإنقاذ.. هو .. هو الخالق الناطق

– وهذا (هين)

– لكن ما ليس هيناً وما هو مخيف مخيف هو

– أن الجميع ممن يضعون ألف ميثاق.. الجميع ينسون كتابة سطر واحد يقول (كيف يخرج السودان من مستنقع الفقر.. والفساد.. والخوف.. و..)

– والمشروع الأول الآن هو.. إيقاف الحرب

– والحرب يمكن إيقافها.. (بالتسليم)

– التسليم للحركات المسلحة!!