الخارجية الروسية تعلق على التوقيع التاريخي في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، عن ترحيب روسيا بتوقيع الإعلان الدستوري في السودان، ودعوتها جميع الأطراف المعنية في السودان للالتزام بتشكيل مؤسسات الدولة للفترة الانتقالية.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية “ترحب موسكو بالاتفاق الذي تم التوصل إليه وتعتبره خطوة مهمة نحو استقرار الوضع في السودان”، وأضاف البيان: “نحث الأطراف السودانية المعنية على مواصلة الالتزام “بخارطة الطريق” المتفق عليها بشأن تشكيل مؤسسات الدولة للفترة الانتقالية”.

وأضافت الخارجية “في الوقت نفسه، ننطلق دائمًا من حقيقة أنه يجب حل جميع المشكلات والتناقضات الناشئة بالوسائل السلمية بشكل حصري، في سياق حوار بناء بين الأطراف السودانية بمشاركة جميع القوى السياسية المسؤولة في البلاد”.