رئيس وزراء الهند يأمل أن يجتمع مع الولايات المتحدة لمناقشة التجارة

وقالت الحكومة: "أن مودي أعرب عن أمله في أن يجتمع وزير التجارة الهندي والممثل التجاري الأمريكي قريبًا لمناقشة آفاق التجارة الثنائية".
وقال مسؤولون: "أن المفاوضين التجاريين الامريكيين والهنود أنهوا المحادثات في يوليو دون تحقيق تقدم كبير في مجموعة من النزاعات بشأن التعريفات الجمركية وغيرها من الاجراءات الحمائية التي فرضها الجانبان والتي توتر العلاقات الثنائية".
واستأنف الجانبان محادثات التجارة بعد اجتماع ترامب ومودي على هامش قمة مجموعة العشرين في يونيو واتفقا على السعي لتعميق علاقة البلدين.
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