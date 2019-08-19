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رئيس وزراء الهند يأمل أن يجتمع مع الولايات المتحدة لمناقشة التجارة

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قالت الحكومة الهندية في بيان اليوم الاثنين: "أن رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يأمل أن يجتمع ممثلو البلدين مرة أخرى قريبا لمناقشة قضايا التجارة.

وقالت الحكومة: "أن مودي أعرب عن أمله في أن يجتمع وزير التجارة الهندي والممثل التجاري الأمريكي قريبًا لمناقشة آفاق التجارة الثنائية".

وقال مسؤولون: "أن المفاوضين التجاريين الامريكيين والهنود أنهوا المحادثات في يوليو دون تحقيق تقدم كبير في مجموعة من النزاعات بشأن التعريفات الجمركية وغيرها من الاجراءات الحمائية التي فرضها الجانبان والتي توتر العلاقات الثنائية".

واستأنف الجانبان محادثات التجارة بعد اجتماع ترامب ومودي على هامش قمة مجموعة العشرين في يونيو واتفقا على السعي لتعميق علاقة البلدين.

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