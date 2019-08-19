بوتين وماكرون يناقشان الاستعدادات لقمة "النورماندي"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إنه سيناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الوضع في أوكرانيا والاستعدادات لقمة النورماندي (فرنسا- ألمانيا- روسيا- أوكرانيا) خلال الأسابيع المقبلة.

وقال ماكرون بتصريحات صحفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين "سنتحدث بالطبع عن أوكرانيا. وسنناقش مواقف بلادنا والبيانات التي أدلى بها مؤخرا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. أعرف أن الرئيس بوتين تحدث أيضا مع الرئيس زيلينسكي."

وأضاف الرئيس الفرنسي "سنناقش هذه المسألة وربما نستعد للاجتماعات القادمة مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس زيلينسكي في اجتماع صيغة النورماندي".

ويلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الإثنين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمقر الإقامة الصيفية جنوبي فرنسا لبحث القضايا المشتركة والملفات السياسية والأمنية المطروحة على الساحة الدولية.