انهيار 1250 منزلاً بالسيول والأمطار في تندلتي

قدرت السلطات الولائية في ولاية النيل الأبيض الخسائر المادية جراء السيول والأمطار بالشريط الغربي لمدينة تندلتي، بانهيار (1250) منزلاً ونفوق أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية، ووقف والي الولاية المكلف، اللواء حيدر علي الطريفي، على أحوال المتأثرين.

وطاف والي الولاية المكلف برفقة لجنة أمن الولاية، يوم الإثنين، على أحياء الشاطئ والسلام والوادي وهي أكثر الأحياء تضرراً، حيث شهدت انهياراً كاملاً لعدد كبير من المنازل. ووجه الوالي بضرورة فتح المصارف وإزالة النفايات من المجاري الفرعية بالأحياء المختلفةه بالمدينة

إلى جانب العمل على توسعة الحفائر، بغية استيعاب كميات كبيرة من مياه السيول والأمطار بهذه المواعين.

وأعلن حيدر وقوف حكومة النيل الأبيض مع كل المواطنين المتأثرين من هذه السيول، فضلاً عن تقديم العون اللازم لهم. وقال إن لجنة الطوارئ بالولاية ستكون على اتصال دائم مع اللجنة المركزية. وأضاف أن هذه الزيارة تهدف لحصر الأسر المتضررة وتوفير المعينات الضرورية لها.