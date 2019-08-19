مصادر: من المتوقع أن يزور "البابا فرانسيس" تايلاند في نوفمبر

قالت مصادر في الفاتيكان إن من المتوقع أن يقوم البابا فرانسيس برحلة رسمية إلى تايلاند في نوفمبر قبل زيارة معلن عنها بالفعل لليابان ليصبح أول بابا في حوالي أربعة عقود يذهب إلى أي من البلدين.

وقالت المصادر الثلاثة أن الرحلة ستعلن قريبا.

وزار البابا الراحل يوحنا بولس اليابان عام 1981 وتايلاند عام 1984.

ورحلة فرانسيس إلى اليابان، التي أعلن عنها في يناير، ستأخذه إلى طوكيو بالإضافة إلى المدينتين اللتين ضربتهما القنابل الذرية الأمريكية في نهاية الحرب العالمية الثانية - هيروشيما وناجازاكي.

ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة إلى البلدين حيث يشكل الكاثوليك أقلية صغيرة تمثل أقل من نصف بالمائة من السكان، حوالي سبعة أيام وتبدأ في حوالي 20 نوفمبر.

وهذه الرحلة جزء من حملة فرانسيس لزيادة الحوار مع الأديان الأخرى من أجل تعزيز السلام العالمي.

