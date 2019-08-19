وقالت المصادر الثلاثة أن الرحلة ستعلن قريبا.
وزار البابا الراحل يوحنا بولس اليابان عام 1981 وتايلاند عام 1984.
ورحلة فرانسيس إلى اليابان، التي أعلن عنها في يناير، ستأخذه إلى طوكيو بالإضافة إلى المدينتين اللتين ضربتهما القنابل الذرية الأمريكية في نهاية الحرب العالمية الثانية - هيروشيما وناجازاكي.
ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة إلى البلدين حيث يشكل الكاثوليك أقلية صغيرة تمثل أقل من نصف بالمائة من السكان، حوالي سبعة أيام وتبدأ في حوالي 20 نوفمبر.
وهذه الرحلة جزء من حملة فرانسيس لزيادة الحوار مع الأديان الأخرى من أجل تعزيز السلام العالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: من المتوقع أن يزور "البابا فرانسيس" تايلاند في نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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