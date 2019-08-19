أبل تعتزم إطلاق ساعة Apple Watch Series 5 الشهر المقبل

تعتزم شركة أبل للكشف عن ساعة أبل الذكية المقبلة بشاشات OLED، وفقا لما ذكره موقع MacRumors الشهر المقبل، ويطلق عليها Apple Watch Series 5.

ومن المنتظر أن يم الكشف عنها في حدث تقليدي في سبتمبر، حيث تطلق الشركة مجموعة جديدة من هواتف آيفون.

ووفقا للتسريبات، ستأتي ساعة ابل مزودة بميزة لتتبع النوم وبطارية أكبر وميزات صحية، أما إصدار 2020 من الساعة الذكية سيأتى مع شاشة MicroLED.