مرسيدس بنز تطرح سيارة CLA200 الكوبيه في مصر بهذا السعر

أكدت شركة "مرسيدس بنز" أن الأسعار الرسمية لسيارتها CLA200 الكوبية الرياضية موديل 2020 الجديدة، تبدأ من 815.000 جنيه .

وتعتمد النسخة على سواعد محرك تيربو سعة 1.3 لتر، بقوة 163حصان، مع عزم دوران أقصى 250 نيوتن متر.

وتتسارع سيارة مرسيدس الجديدة من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 230 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 5.4 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

وتقدم هذه السيارة بعجلات رياضية قياس 17 بوصة، وتبلغ مساحة تخزينها الخلفية (الشنطة) 460 لترًا.

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وتمتاز مقصورة السيارة الكوبية الرياضية من مرسيدس بباقة من المواصفات أبرزها، شاشة ترفيهية تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة تتصل بشكل إنسيابي مع شاشة رقمية لعرض البيانات أمام السائق قياس 10.25 بوصة.

وزودت سيارات CLA من مرسيدس بخاصية الشحن اللاسلكي لأجهزة الهواتف الذكية، وخاصية التوصيل لاسلكيًا بالأجهزة الذكية - بلوتوث، وإمكانية التحكم من خلال التواصل الصوتي بتقنية HEY Mercedes، كما يمكن ربط الهواتف الذكية من خلال تطبيقات Apple Car Play وAndroid Auto.

كما تتمتع السيارة بخاصية الركن الذكي، حساسات للمساعدة علي الركن، والتحكم من خلال عجلة القيادة، بالإضافة إلى خاصية "PEDAL SHIFT" المثبتة خلف عجلة القيادة للتحكم في التسارع والأداء، كما زودت مقصورة السيارة بمخرج توصيل USB، تكيف هواء أوتواتيكي، مرايات جانبيه يمكن التهكم بها كهربائيًا.