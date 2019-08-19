حضرت نجمة تليفزيون الواقع كريستي تيجن حفل الإطلاق الرسمي لإحدى أنواع النظارات الأسترالية الشهيرة وكان بصحبتها زوجها النجم العالمي جون ليجاند و ابنتهما " لونا " البالغة من العمر 3 سنوات. ظهرت كريستي تيجن البالغة من العمر ( 33 عام ) مرتديه jumpsuit قصير وحذاء ذو كعب عالي من تصميم دار "Yeezy"، بينما وصل سعر الحذاء إلى 677 جنيه استرليني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كريستي تيجن وجون ليجاند بصحبة ابنتهما باحتفالية Quay X Chrissy Teigen لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.