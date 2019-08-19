سريلانكا تعين جندي متهم بانتهاك حقوق الإنسان كقائد للجيش

عين رئيس سريلانكا اليوم الاثنين المخضرم في الحرب "شافيندرا سيلفا" قائدا لجيشها مما أثار انتقادات حادة من الولايات المتحدة بشأن تعيين ضابط متهم بانتهاك حقوق الانسان.

ويعود الفضل إلى سيلفا، 55 عامًا، في قيادة فرقة للجيش بنجاح ضد نمور التاميل المنشقين في المراحل الأخيرة من الحرب الأهلية التي استمرت 26 عامًا في الجزيرة.

واتهمت لجنة تابعة للأمم المتحدة وحدة سيلفا بإطلاق النار على المتمردين العزل في الأسبوع الأخير من الحرب التي انتهت في عام 2009.

وقد نفى سيلفا، الذي انضم إلى الجيش في عام 1984 وكان رئيس أركانه منذ يناير، هذه الاتهامات.

وأعربت واشنطن عن رفضها لتعيين سيلفا في بيان شديد اللهجة.

وقالت السفارة الأمريكية في كولومبو في بيان: "مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضده، التي وثقتها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات، خطيرة وموثوق بها".

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وأضافت: "يقوض هذا التعيين السمعة الدولية لسري لانكا والتزاماتها بتعزيز العدالة والمساءلة، ولا سيما في وقت تكون فيه الحاجة إلى المصالحة والوحدة الاجتماعية أمرًا بالغ الأهمية."

عُيّن سيلفا قائدًا للجيش بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ماهيش سيناناياك يوم الأحد.

وقالت مجموعات المجتمع المدني بما في ذلك مركز بدائل السياسة إن تعيينه يدل على تجاهل لحقوق الإنسان.

ولم يرد مكتب الرئيس السريلانكي ووحدة الإعلام العسكري على الفور على طلبات التعليق على الانتقاد.

