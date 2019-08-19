أشرف الكاردينال يظهر في الإمارات ويعلن عن حافز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ظهر رئيس الهلال المستقيل أشرف سيد أحمد الكاردينال إلى الساحة مجدّدًا بعدما أعلن عن حافز ضخم للاعبي الهلال قبل ملاقاة الوصل الإماراتي. وبحسب ما علم”باج نيوز” فإنّ الكاردينال التقى بالجهاز الفني واللاعبين في الإمارات والتأم اجتماع مطوّل مع التونسي نبيل الكوكي حول مباراة الغد أمام الوصل في البطولة العربية. وفي أبريل المنصرم، أعلن أشرف سيد أحمد الكاردينال عن استقالة مفاجئة على خلفية الخسارة أمام النجم الساحلي ووداع البطولة الأفريقية

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