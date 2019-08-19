خسائر فادحة لمصدري الماشية نتيجة تأخر تفريغ “6” بواخر بميناء السعودية

الخليج 365 : كشف مصدرو المواشي السودانية إلى المملكة العربية السعودية عن خسائر تقدر بملاييين الدولارات جراء تأخر دخول نحو 6 بواخرمحملة بالأضاحي والهدي للمملكه. وقال المصدرون إن السلطات السعوديه احتجزت البواخر لأكثر من أسبوع رغم اكتمال كافة الإجراءات الصحية والبيطرية ما أدى إلى نفوق أكثر من 25 ألف رأس من الماشية وتكبد المصدرين خسائر مالية ضخمه. وطالب المصدرون السلطات السودانيه بمخاطبة السلطات السعودية لتعويضهم عن الخسائر وتكوين لجنة تحقيق لتوضيح تأخر إفراغ البواخر السودانية وحماية الصادرات السودانية.

وقال مقرر شعبة الماشية السابق خالد وافي لـ (باج نيوز) إن عملية تفريغ البواخر تأخرت لأكثر من اأسبوع دون الحصول على الماء والغذاء ما أدى إلى نفوق الآلاف منها مؤكداً تضرر أكثر من 15 مصدر من عملية تأخر إفراغ البواخر. المادة السابقة المستوردون: سياسات خاطئة وراء ضرب وتخريب الاقتصاد الوطني المقالة القادمة أشرف الكاردينال يظهر في الإمارات ويعلن عن حافز

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