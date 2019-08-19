شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أقرت الغرفة القومية للمستوردين بوجود سياسات اقتصادية خاطئة تم من خلالها ضرب وتخريب الاقتصاد الوطني ما أدى إلى إفقار الدولة والمواطن. وأكد الأمين العام للغرفة، الصادق جلال الدين، وجود معالجات علمية تعتزم الغرفة تقديمها في منتدى يقام بالخرطوم السبت القادم بعنوان “تدهور قيمة الجنيه السوداني .. الحقيقة الغائبة”. وأوضح جلال الدين في تصريحات صحفية اليوم “الإثنين” أن المنتدى يشهد استعراض ورقة متخصصة تكشف الغرفة من خلالها الكثير من الحقائق الاقتصادية الغائبة والسياسات الخاطئة وتوضح أماكن الخلل والثغرات التي تم وضعها ومن خلالها تم ضرب وتخريب الاقتصاد الوطني ما أدى إلى إفقار الدولة والمواطن. ونوه إلى المنتدى سيقدم مقترح المعالجات العلمية المطلوبة الواجب اتخاذها لمعالجة الاختلالات التي أدت لتدهور الاقتصاد وقيمة الجنيه السوداني اوانعكاسه على ارتفاع اسعار السلع والخدمات بصورة غير طبيعية، وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية غير مسبوقة وإيقاع الاقتصاد فى معضلة دعم السلع الاستراتيجية. وقال جلال الدين إن الفعالية تأتي كأول منشط اقتصادي للغرفة عقب التوقيع على وثائق الفترة الانتقالية التي تمهد الطريق لوضع أساس متين لمسيرة الاقتصاد الوطني ورفع قيمة الجنيه السوداني. المادة السابقة مصرع واصابة 153 شخصاً جراء السيول والامطار …. المقالة القادمة خسائر فادحة لمصدري الماشية نتيجة تأخر تفريغ “6” بواخر بميناء خسائر فادحة لمصدري الماشية نتيجة تأخر تفريغ “6” بواخر بميناء السعودية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المستوردون: سياسات خاطئة وراء ضرب وتخريب الاقتصاد الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.