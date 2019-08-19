مصرع واصابة 153 شخصاً جراء السيول والامطار ….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقي (46) شخصاً حتفهم وأصيب (97) إصابات متفاوتة بسبب الفيضانات والسيول والأمطار.

وانهار بحسب وزارة الصحة (9500) منزل انهياراً كلياً و (4) آلاف انهياراً جزئياً وسط تأثر (16) ألف أسرة, ونفق بالمقابل (3137) حيواناً.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أمس هطول أمطار غزيرة بعدد من الولايات.

وفي غضون ذلك قال وكيل الوزارة المكلف د. سليمان عبد الجبار للصحافيين أمس إن (56) محلية بـ (16) ولاية تأثرت بالسيول والأمطار في الفترة من (14) يوليو إلى (16) أغسطس الجاري, ونبه إلى انهيار (3148) مرحاضاً انهياراً كلياً و (2500) مرحاض انهياراً جزئياً، وحذر من أضرار صحية متوقعة جراء الأمطار.

وأعلن وكيل الصحة المكلف عن انقطاع مناطق وصعوبة الوصول إليها, ولفت في الوقت نفسه إلى حصار فرضته السيول على أكثر من (600) أسرة، ولم يتم الوصول إليها بمنطقة الحمرة في شمال كردفان.

وذكر وكيل الوزارة المكلف أن منطقة جنوب الحزام في الخرطوم أكثر المناطق تضرراً من جميع محليات الولاية، وقال إن هناك أكثر من (1000) منزل انهارت بصورة كلية في منطقة جنوب الحزام، وانهار (500) مرحاض بمناطق حي النصر وغبوش وأنقولا ومانديلا وقلب الأسد وجزء من اليرموك، بجانب تأثر مناطق عد حسين والأزهري والسلمة جنوب تأثيراً خفيفاً، وتوقع ظهور حالات إصابة بالإسهال.

وأقرَّ الوكيل المكلف بعدم تغطية مناطق متأثرة, والحاجة لخيام ومشمعات ومواد غذائية ومياه نقية للمتأثرين.