خروف الثورة!!.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

· الانتهازية هي:

· العمل للوصول للحاج يوسف الردمية عن طريق مواصلات (الثورة) بالشنقيطي.

(2)

· المحاصصة هي:

· أن ترفضها (سياسياً) وأن تعمل بها (قبلياً)… وهذا أخطر.

· المشكلة أن كل اجسام قوى اعلان الحرية والتغيير وكل هياكلها شكّلت وكوّنت عبر (المحاصصة)… بما في ذلك مشاركتهم في مجلس السيادة والمجلس التشريعي بعد ذلك.

· حتى قرارات قوى إعلان الحرية والتغيير هي عبارة عن (محاصصة) داخلية.

· هم لا يفعلون شيئاً غير انهم ألبسوا أجساماً (سياسية) جلاليب (قبلية)… لكي ينهوا عن خلق ويأتوا بما هو أبشع منه.

(3)

· المدنية هي:

· أن تقف في صف الرغيف أو صف البنزين أو صف الوقود دون أن يطلب منك (عسكري) يرتدي البزة العسكرية السماح له بأن يكون الأول في الصف، لأنه مستعجل أو لظرف خاص.

(4)

· الديمقراطية هي:

· شيء يطالب به الصادق المهدي في الحكومة ويرفضه في حزبه.

(5)

· الحرية هي:

· شعار عادةً ما نرفعه عند الثورات وننزله بعد ذلك.

(6)

· المناضل هو:

· شخص يعتقد انه يجب ان يركب جوار (الشباك).

(7)

· الدولة العميقة هي:

· ان تقف في (الصف) في الفترة الانتقالية وأنت تلعن النظام السابق.

(8)

· شهداء الثورة

· أخشى ان يكون كل نصيبهم من الثورة ومن الحكومة الانتقالية القادمة فقط (الرسالة) التى قدمها لهم محمد ناجي الاصم في خطاب قوى اعلان الحرية والتغيير في حفل توقيع الاتفاقية.

(9)

· قطار عطبرة

· الاول سار (ضد) التيار.

· الثاني سار (مع) التيار.

· او الأول (ثار) من عطبرة.

· والثاني (سار) من عطبرة.

· واللـه أعلم!!

(10)

· الاختطاف هو:

· أن يدفع الثمن الفنان ابو عركي البخيت طوال الـ (30) عاماً الماضية من اجل الثورة ، وان يغني لها بعد ذلك في حفل توقيع الاتفاقية الفنان صلاح بن البادية.

(11)

· الاتفاقية

· الضمان الوحيد في اتفاق المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير انه لا يحمل ضمن بنوده قسمة الوطن على طريقة ما تم في نيفاشا.

· مع ذلك اخشى على ام درمان والخرطوم والابيض وعطبرة والفاشر والقضارف وكوستي وبري والعباسية وشارع الموردة، ان تقسم مناصفة بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير بعد ثلاث سنوات وثلاثة اشهر.

· حدّثوهم بأن ام درمان لا تقبل القسمة على اثنين.

· بعد قسمة (الثورة) نخاف من قسمة (الثروة) .. ونخاف أن تمنح القسمة تلك (النيل الابيض) للمجلس العسكري و (النيل الازرق) لقوى اعلان الحرية والتغيير.

· وان يذهب الهلال لطرف ويذهب المريخ للطرف الثاني.

· ونخاف ان يكون صراع الجبهة الثورية الآن على نهر القاش ونهر عطبرة وفريق الموردة العريق، فهما خارج حسبة التفاوض فيما يبدو.

· اخشى على (غنيمات) الحاجة السارة ، وعلى صيغة التومة بنت الشدل وعلى (دكان) الحاج احمد ان يتم جرده لقسمته بين الطرفين.

· اخشى على صحن (الفتة) وكباية (الشاي) ورصيد (المسكول).

(12)

· في الإنقاذ كانت (السلطة) ترفع الشعارات، وكان على الشعب السوداني أن يتكفل بذلك.

· الآن الشعب السوداني هو من رفع الشعارات، ومطلوب من السلطة القادمة ان تنفذ تلك الشعارات، وان تدفع هي ثمن ذلك، بعد أن دفع الشعب السوداني الكثير ولم يبخل على الثورة بالشهداء.

(13)

· الذين كانوا يدافعون عن النظام السابق حتى يوم (10) ابريل، عليهم على الأقل أن يبدلوا أطقم أسنانهم وهم يدافعون عن الثورة الآن ويتحدثون عنها.

(14)

· خروف الثورة

· قال الرجل الذي لم يكن أصلع، إنه اشترى (خروف) الضحية بعد جهد وعناء عظيم.. الخروف الذي مازالت (رائحته) قابعة في عربته، رغم مرور أسبوع على العيد .. كما أنه سوف يكون ملزماً بأن يسدد أقساطه على مدى (9) أشهر من راتبه.

· مع تلك الديمومة (الخرافية) إلّا أن (لحمة) الخروف كملت في اليوم الأول للعيد!!

· اللحمة (انتهت) وبقيت الرائحة والأقساط.

· هذا الأمر للمعلومية لا علاقة له بتوقيع الاتفاقية.