النار تأكل بعضها!!.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الحملة المسعورة ضد تحالف قوى الحراك الثوري على الرغم من اشتعالها في كل مكان، وعلى الرغم من شدة ألسنة اللـهب التي تتلظى من أفواهها، إلا أنها تبدو غير حارقة تماماً وغير مؤثرة، لأنها كانت ولاتزال تأكل بعضها إذ لم تجد ما تأكله.. رأينا حُججاً واهية لإزكاء نار الحملة ضد الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، فتحولت تلك الحُجج من فُرط ضعفها وهزالها إلى “أنابيب” من “الأوكسجين” لتُطفي نار الحرب على الاتفاق، ورأينا وسائل إقناع متواضعة وهزيلة استُخدمت لتعبئة الشارع ضد الاتفاقية فارتدت على نافخ الكير الذي تعهد بإشعالها كلما انطفأ بريقها..

حدَّثونا عن الإقصاء، وزعموا أن قوى الحراك الثوري أقصت القوى السياسية، ومن سذاجتهم تحدثوا عن الإقصاء بمفاهيم الإنقاذ البالية، فبدا عندهم “الإقصاء” هوعزل الآخرين وإبعادهم من شؤون الحكم والتوزير ، وأن إشراكهم يعني المحاصصة في توزيع المناصب والمواقع.. لكن هذه الحجة تصرعها حقيقة ماثلة رآها الناس رأي العين، وهي أن قوى الحراك الثوري بدأت بإقصاء نفسها من أية سلطة تنفيذية، وأبعدتها من صلاحيات السيادة وقطعت عهداً بألا تشارك في الجهاز التنفيذي والمجلس السيادي واكتفت بالمجلس التشريعي لحراسة مكتسبات الثورة ومراقبة أداء الحكومة، ومع ذلك رأينا واللـه العظيم من يأخذ على قوى الحراك الثوري أنها أقصت الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل والمؤتمر الوطني” ـ إي واللـه ـ ، وكأن هذين الحزبين كانا في المنفى الإجباري يعارضان النظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

ثم عادوا للنفخ في نار الفتن الجهوية وتسخين الملعب للجبهة الثورية، وقد تباكوا بدموع التماسيح على ما أسموه عزل الحركات المسلحة وخيانة قوى الحرية والتغيير لشركائهم في الجبهة الثورية وإقصائها، وإبعاد ملف السلام من الوثيقة، وهذه الحجة تقابلها حُجة أقوى وأشمل وأعمق، وهي أن تحقيق السلام ليس من مهام قوى الحراك الثوري، وإنما من صميم واجبات حكومة الكفاءات الانتقالية، وأن السلام لابد أن يكون أعمق وأشمل لايستثني أية حركة مسلحة، لأن تجربة سلام التجزئة هي من مناورات الإنقاذ وتاكتيكاتها لإضعاف الحركات المسلحة ولايمكن أن نقلد الإنقاذ حتى في سوءاتها، لذلك أرى أن حجة قوى الحرية والتغيير وتعاطيها مع ملف السلام بهذه الشمولية والنضج، يُحسب لصالحها ولايخصم منها شيئاً، خاصة وأنها لاتزال تؤكد بإصرار وحزم أن ملف تحقيق السلام الشامل أولوية قصوى بالنسبة لها وأنها ملتزمة بما تم الاتفاق عليه.

إذن.. لماذا العجلة واستباق فصائل بقوة وتأثير حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور؟ فصبراً آل ياسر فإن موعدكم السلام الشامل الذي لايستثني أحداً..

اللـهم هذا قسمي فيما أملك..

نبضة أخيرة:

ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه اللـه، وثق أنه يراك في كل حين.