توكل كرمان… تشن هجوما عنيفا على هادي وحكومته “كلاب حراسة” للسعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شنت الناشطة اليمنية والحقوقية المعروفة توكل كرمان، هجوما عنيفا على عبدربه منصور هادي وحكومته متهمة إياه بالتواطئ مع السعودية والخضوع لابن سلمان وشبهته وحكومته بـ”كلاب حراسة” للمملكة حسب وصفها.

وقالت “كرمان” في تدوينة لها بفيس بوك رصدتها (وطن) تعليقا على إدانة الحكومة اليمنية الشرعية لاستهداف حقل الشيبة النفطي، إن “كلاب حراسة للسعودية

صمتوا عن انقلاب الانفصاليين في عدن، واستيقظوا من مراقدهم يدافعون عن السعودية ويدينون ويولولون.”

وتابعت هجومها على هادي وحكومته المقيمة بالرياض:”ليس مطلوبا منكم تاييد أنصار الله ولا مباركته، ولكن حصر قضيتكم في النباح في الحدود السعودية ؟ هذا خزي مابعده خزي طلبتم السعودية حليفا لاستعادة دولتكم لكنها ثبتت الحوثي في صنعاء واستولت على عدن السعودية والامارات على أجزاءها ، وحولتكم الى كلاب حراسة تنبحون في وجه اليمنيين دفاعا عنها.”

وأكدت الناشطة اليمنية أن حقل “الشيبة” النفطي الذي استهدفه أنصار الله أصله يمني :”يا كلاب حراسة المملكة:حقل الشيبة هو حقل نفطي يمني في حدود الجوف استولت عليه السعودية واسمه بالإنجليزي ” شيبا ” وهو النطق لكلمة ” سبأ ” ، وحرف الى ” الشيبة ” في الاستخدام الإعلامي السعودي وهذا الحقل الان نصفه باتجاه الحدود السعودية ونصفه الآخر باتجاه اليمن ومحظور على اليمن التنقيب في المساحة الواقعة في أراضيها من الجهة المقابلة”

كما وصفت توكل كرمان في تدوينة أخرى لها مواطنيها اليمنيين ممن لازالوا يصدقون السعودية والتحالف بأنهم من ذوات الأربع.