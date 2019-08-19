“طهران مستعدة”… رسالة عاجلة من إيران إلى دول الجوار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، عن تلقي إيران إشارات جيدة من دول الجوار تصب في صالح المنطقة وشعوبها.

وأضاف ربيعي، أن “دول الجوار باتت تبدي أهمية أكبر لأمن المنطقة وعلاقات الصداقة مع إيران”، لافتا إلى أن “علاقات إيران مع السعودية والإمارات تختلف عما هي عليه مع الولايات المتحدة”، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وأشار إلى أن “التفاوض مع واشنطن لا بد وأن يكون ضمن ظروف متكافئة، وبعد إنهاء الإرهاب الاقتصادي الممارس ضد إيران”.

وجدد المسؤول الإيراني التأكيد أن إيران تعتبر نفسها مسؤولة عن ضمان أمن مياه الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان.

وكشف المتحدث باسم الرئاسة الإيرانية أن “إيران مستعدة للتوقيع على اتفاقات ثنائية أمنية واقتصادية وجمركية مع كل دول الخليج، معتبرا أن إبرام الاتفاقيات بين دول المنطقة سيعود بالمنفعة على شعوبها ويقلص التكاليف”.