رئيس الوزراء الجديد”حمدوك” في الخرطوم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يُنتظر أن يصدر المجلس، غداً (الثلاثاء)، مرسوماً دستورياً يعين بموجبه رئيس الوزراء، أحمد عبد الله حمدوك، الذي حددته «قوى إعلان الحرية والتغيير».

ويصل الي العاصمة السودانية الخرطوم عصر اليوم الاثنين د. عبد الله حمدوك المرشح من قبل قوى الحرية والتغيير لتولى رئاسة الوزراء للفترة الانتقالية ؛ حمدوك الذي شهد مساء الأحد حفل تكريم نظمته البعثة السودانية بأديس أبابا بحضور وزير الخارجية الاثيوبي وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي.

وبحسب صحفي سوداني مقيم بأديس أبابا، خصصت السلطات الاثيوبية لدكتور حمدوك موكب تأمين رئاسي فيما ابتعتث إدارة الحرس الرئاسي بالخرطوم طاقم حماية وصل اديس ابابا لمرافقة د. عبد الله حمدوك الى الخرطوم عصر يوم الإثنين.

وتنص «الوثيقة الدستورية» على تشكيل مجلس وزراء من 20 شخصاً، يتمتع بسلطات تنفيذية كاملة وفق النظام البرلماني، وليس الرئاسي، فيما تنحصر سلطات المجلس السيادي في شؤون السيادة. وسيتم إنشاء مجلس تشريعي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ويُحل بنهاية المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات عامة في 2022.