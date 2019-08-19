باكستان تُمدد مهمة قائد الأركان وسط توترات مع الهند

أعلنت باكستان اليوم الإثنين، تمديد فترة عمل رئيس الأركان قمر جاويد باجوا 3 أعوام، لتنهي بذلك التكهنات حول المرشح لتولي أقوى المناصب في البلاد، في ظل تصاعد التوترات مع الهند.

وقال مكتب رئيس الوزراء: "مُد عمل الجنرال قمر جاويد باجوا رئيساً للأركان مدة 3 أعوام بداية من موعد انتهاء فترته الحالية"، وكان من المقرر أن يتقاعد باجوا في نوفمبر المقبل، بعد انتهاء فترته الحالية.

وأوضح المكتب أن القرار اتُخذ بناءً على المناخ الأمني الإقليمي.

وتولى باجوا منصب رئيس الأركان في باكستان في نوفمبر 2016، وكان رئيس الوزراء حين ذاك نواز شريف هو الذي اختاره للمنصب.

وقال المحلل في شؤون الدفاع فيدا خان إن الخطوة، ستوفر استمرارية مطلوبة، خاصةً في ضوء التطورات الأخيرة في الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير، وعملية السلام الأفغانية المستمرة.