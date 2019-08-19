المجلس العسكري: الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة نقطة تحول في تاريخ السودان

قال اللواء الطاهر أبو هاجة، مدير إدارة الإعلام بالمجلس العسكري الانتقالي بالسودان، إن قوى الحرية والتغيير لديهم مشاورات حول اختيار الأعضاء الذين سيمثلونهم في المجلس السيادي؛ ولذا هم من طلبوا تأجيل تشكيل المجلس السيادي، ونحن وافقنا عليه.
وأضاف "أبو هاجة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن الأمر عبارة عن مشاورات بسيطة ستنتهي خلال ساعات.
وتابع، أننا تجاوزنا المرحلة الصعبة، والتوقيع على الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة يوم السبت الماضي هو اتفاق وانجاز تاريخي لا يمكن أن تواجهه عقبات في المرحلة القادمة، معقبًا: "انتهينا مما هو صعب ويتبقى السهل".
مشددًا على أن الدور المصري كان أساسي ومحوري في دعم السودان والتوصل للاتفاق السياسي، وكذلك جميع الدول المحيطة والأشقاء الذين شاركوا في هذا الاتفاق الذي يمثل نقطة تحول كبيرة في تاريخ السودان.
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