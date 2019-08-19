أكراد سوريا يسلمون أربعة أيتام من عائلات داعش إلى ألمانيا

سلمت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا، اليوم الإثنين، أربعة أطفال من عائلات تنظيم داعش إلى ممثلين عن الحكومة الألمانية، في أول عملية من نوعها مع برلين.
وقال المسؤول في هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية فنر كعيط، على هامش مؤتمر صحافي عقد في معبر سيمالكا الحدودي مع كردستان العراق: "سلمت الإدارة الذاتية أربعة أطفال أيتام من عائلات داعش إلى وفد من الحكومة الألمانية".
وأوضح أن "ثلاثة منهم يتامى الوالدين، بينما لا تزال والدة الرابع على قيد الحياة، ووافقت على إرساله بسبب حالته الصحية الصعبة".
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