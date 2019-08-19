الاتحاد الأوروبي: بريطانيا ستكونون أكبر الخاسرين في حال خروج من الاتحاد

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي مستعد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، وأن بريطانيا ستعاني أكثر في ظل مثل هذا السيناريو.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية "ناتاشا بيرتود" في مؤتمر صحفي يومي منتظم:"أ ن الخروج من المملكة المتحدة بدون صفقة لن يكون أبدًا السيناريو المفضل للاتحاد الأوروبي، مضيفة أن السلطة التنفيذية ومقرها بروكسل لا ترى أي حاجة إلى استعدادات طوارئ إضافية في هذه المرحلة.

وقال بيرتود عن أي انقسام مفاجئ: "من الواضح أن هذا سوف يسبب اضطرابًا كبيرًا لكل من المواطنين والشركات، وسيكون لهذا تأثير اقتصادي سلبي خطير".

وأضاف: "سيكون ذلك أكبر نسبيًا في المملكة المتحدة مما سيكون عليه في دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين".

واستشهدت رئيس المفوضية "جان كلود يونكر": "بأنه قال إنه إذا تم التوصل إلى صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "لا علاقة لها" فإن البريطانيين هم الذين سيكونون للأسف أكبر الخاسرين ".

وطالب حزب العمل المعارض في لندن اليوم الاثنين باستدعاء البرلمان البريطاني من العطلة الصيفية لمناقشة خطوات التخفيف من الاضطرابات في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد وثائق حكومية مسربة تتنبأ بنقص محتمل في الغذاء والوقود والأدوية في حالة خروج بريطانيا من الكتلة.

