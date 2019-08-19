ارتفاع عائدات السندات في منطقة اليورو من أدنى مستوياتها القياسية قبل 30 عامًا

ارتفعت عائدات السندات طويلة الأجل في منطقة اليورو اليوم الإثنين، على خلفية لهجة أكثر هدوءًا في الأسواق العالمية وزيادة التوقعات بتحفيز مالي في ألمانيا.

وقال وزير المالية "أولاف شولز" يوم الأحد: "أن ألمانيا تتمتع بالقوة المالية لمواجهة أي أزمة اقتصادية مستقبلية "بقوة كاملة"، مما يشير إلى أن برلين قد تقدم ما يصل إلى 50 مليار يورو (55 مليار دولار) من الإنفاق الإضافي.

وجاء ذلك بعد تقرير يوم الجمعة بأن ألمانيا كانت مستعدة للتخلي عن حكم الميزانية المتوازنة وتحمل ديون جديدة لمواجهة ركود محتمل، مما دفع عائدات السندات إلى الأعلى.

وقال المحللون أن المعنويات القوية في أسواق الأسهم وتقرير مفاده أن وزارة الخزانة الأمريكية تدرس إصدار سندات مدتها 50 أو 100 عام قد أتاحت أيضًا فرصة لمستثمري السندات لجني الأرباح من مكاسب الأسعار الضخمة التي حدثت مؤخرًا.

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وارتفعت عوائد السندات لمدة ثلاثين عامًا في جميع أنحاء منطقة العملة الموحدة من 9 إلى 10 نقاط أساس في اليوم. كان عائد السندات في ألمانيا لمدة 30 عامًا على المسار الصحيح لأكبر قفزة في يوم واحد منذ عام 2017.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس عند -0.63٪ DE10YT = RR، بعيدًا عن المستويات المنخفضة التي سجلها الأسبوع الماضي عند -0.73٪.

بينما تراجعت عائدات السندات اليابانية عن أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية 5-13 نقطة أساس.

