"مباشر قطر".. بين اليمن وأفغانستان عصابة الحمدين تشعل المعارك

بات النظام القطري في تورط دائم في ميادين المعارك وساحات القتال بداية من اليمن، وصولا إلى أفغانستان، مرورا بالكثير من العواصم العربية، ضمن استراتيجية خاطئة ينتهجها النظام القطري في دعم جماعات التخريب والإرهاب في عدد من دول العالم؛ سعيا لتحقيق مصالحه الخاصة .

وفي ظل تبني عصابة الدوحة هذه السياسة التي تعتمد على جماعات الإرهاب والتخريب ، تدعم ميليشيا الحوثي في اليمن؛ من أجل تنفيذ الكثير من المجازر ضد المدنيين ؛ لإجبارهم على القتال في صفوفها ، ومحاولة إلصاق التهم بقوات التحالف والجيش اليمني ، بينما في أفغانستان ينفذ النظام القطري سيناريو التخريب عبر حركة طالبان .

وكشفت "مباشر قطر" عن هذه الأدوات التخريبية التي يدعمها النظام القطري في اليمن وأفغانستان على حد سواء، والتي يحاول من خلالها تغيير ملامح خريطة السياسة الإقليمية والمحلية ، عبر طرح طالبان كذراع سياسي يجب أن يشارك في الحكومة الأفغانية ، وكذلك الحوثي باليمن .

ومن خلال تمسك النظام القطري بمواصلة السير على هذا النهج الخاطئ ، يبدد خزانة قطر المالية ، ويستنزفها في تمويل الإرهاب ، بدلا من بناء مستقبل أفضل لأبناء قطر ، يمكنهم من خلاله مواكبة تحديات العصر وتطوراته ؛ من أجل خلق بيئة أفضل ، ورفع مستوى معيشة الفرد القطري .