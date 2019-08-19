ظريف يستبعد إجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن صفقة نووية جديدة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين أن إيران ليست مهتمة بإجراء محادثات مع واشنطن، ولكن أي وساطة يجب أن تركز على إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تركته العام الماضي.

وكان ظريف يتحدث في فنلندا بعد لقائه بوزير الشؤون الخارجية بيكا هافيستو الذي قال: أن أوروبا تبذل قصارى جهدها لإنقاذ الصفقة.