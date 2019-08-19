موسى فكي: قرار وشيك برفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي

كشف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي عن عودة وشيكة للسودان إلى مؤسسات وأنشطة الاتحاد الإفريقي عقب التوقيع على وثائق الفترة الانتقالية التي تؤسس للحكم المدني بالبلاد. وقال فكي في تصريح لـ (السوداني) إن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي سيجتمع في غضون الأيام القليلة المقبلة لبحث التطورات في السودان واتخاذ قرار برفع تعليق عضوية السودان وعودته لبيته الإفريقي. وأكد دعم وإسناد الأفارقة للتوافق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وأشار إلى أنهم سيقفون مع السودان حتى يتم تنفيذ الاتفاق. وكان الاتحاد الإفريقي قد علّق في السادس من يوليو الماضي عضوية السودان إلى حين إقامة سلطة مدنية انتقالية.

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