العمل المعارض: البرلمان يحتاج إلى معالجة أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قال جون ماكدونيل، المتحدث باسم حزب العمال المعارض للمعارضة البريطانية اليوم الاثنين أن البرلمان البريطاني يحتاج الى التذكير على الفور لمناقشة مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن تنبأت وثائق رسمية مسربة بنقص محتمل في الغذاء والوقود والدواء.

وأمام بريطانيا أقل من 74 يومًا لحل أزمة استمرت ثلاث سنوات تضع البلاد ضد الاتحاد الأوروبي، أقرب شريك تجاري لها، والبرلمان ضد السلطة التنفيذية، وستشكل النتيجة أهم حركة جيوسياسية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي، مع أو بدون اتفاق انتقالي، في 31 أكتوبر.

ورُفضت دعواته للاتحاد الأوروبي لإعادة التفاوض بشأن صفقة الخروج الحالية في بروكسل حتى الآن.

