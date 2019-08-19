رئيس وزراء بريطانيا يسلم رسالة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي

وقالت المتحدثة: " ويعتقد رئيس الوزراء أنه من المهم التحدث إلى زعماء فرنسا وألمانيا لإيصال الرسالة التي كان يوجهها من خلال مكالمات هاتفية مع الزعماء وجهًا لوجه".
وأضافت: "من المحتمل أن يناقشوا قضايا أخرى مثل القضايا السياسة الخارجية، وقضايا الأمن وما إلى ذلك، ولكن من الواضح أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يشكل جزءًا رئيسيًا من كلا الاجتماعين الثنائيين."
وكررت المتحدثة باسم جونسون أنه لا يمكن إجراء مفاوضات رسمية مع الاتحاد الأوروبي حتى يتم إسقاط الدعامة، المصممة لتجنب الحدود الصعبة في جزيرة أيرلندا.
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