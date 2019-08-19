وقال "جودوين إيمفيل": "أن نيجيريا لديها أسباب كافية للطعن في الحكم، بشأن مشروع غاز تم إحباطه في مدينة كالابار بجنوب نيجيريا، تم تنفيذه يوم الجمعة لصالح شركة Process and Developments" Ltd".
وقال إيميفيل للصحفيين في العاصمة أبوجا: "نعلم أن تأثير هذا الحكم له بعض التأثير على السياسة النقدية وهذا هو السبب في أن البنك المركزي سوف يتقدم ويدافع عن الاحتياطيات"، حيث يمثل مبلغ 9 مليارات دولار حوالي 20٪ من احتياطيات نيجيريا الأجنبية.
وفي إشارة أخرى إلى الضغوط على العملة، قال الرئيس محمدو بوهاري الأسبوع الماضي للبنك المركزي: "أن يتوقف عن توفير التمويل لواردات الغذاء، على حد تعبيره".
ومع ذلك، لم يذكر "إيميفل" الإجراءات الأخرى التي قد يتخذها البنك المركزي للدفاع عن عملة البلاد أو احتياطياتها من العملات الأجنبية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البنك المركزي البريطاني: حكم المحكمة أثر على السياسة النقدية لنيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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