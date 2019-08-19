إجراءات ضد والٍ سابق على ذمة تبديد أراضٍ

كشفت مصادر عن تقديم استئناف ضد قرار وكيل النيابة الأعلى لولاية كسلا السابق والذي كان قد أصدر قراراً بشطب إجراءات قانونية مقيدة ضد والي كسلا السابق آدم جماع، اتهم فيها بتبديد أراضٍ حكومية تصل قيمتها المالية إلى مليارات الجنيهات.

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ونقلت المصادر أن وكيل أعلى النيابة السابق قام بشطب الدعوى، إلا أن الشاكين في الدعوى تقدموا باستئناف أمام رئيس النيابة العامة لولاية كسلا الحالي وطالبوا في استئنافهم بضرورة تقييد إجراءات وبلاغات جنائية تتعلق بتجاوزات وتبديد أراضٍ في مواجهة الوالي السابق آدم جماع، ولفتوا إلى أن الوالي السابق قام بمنح قطع أراضٍ لعدة أشخاص دون مسوق قانوني. وبحسب صحيفة الإنتباهة فإن الاستئناف الآن أمام رئيس النيابة العامة بالولاية للفصل في الطلب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)