“الأصم” يكشف كواليس صياغة خطاب “التغيير”

التاريخ: 19-أغسطس-2019
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قال القيادي بـ”التغيير” محمد ناجي الأصم إن صياغة خطاب “قوى الحرية والتغيير” بمناسبة توقيع اتفاق الانتقال للفترة الانتقالية تمت عبر لجنة.
وأوضح الاصم أن الخطاب لم يقم بكتابته وحده، وأن الخطاب المنشور في الأسافير يختلف بصورة طفيفة عن الخطاب الذي تمت تلاوته.
ونبه ناجي بحسب صحيفة الأنتباهة، إلى أن لجنة الصياغة مكونة من السفير إبراهيم طه أيوب، ومحمد حسن عربي، وأضاف “أخبرتني اللجنة بأنه يمكن أن أعيد الصياغات وأن أضيف ما أراه مناسباً”. وأكد أنه وبمصاحبة البراق النذير، قاما بإعادة صياغة الجزء الأول من الخطاب وإضافة فقرة الرسائل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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