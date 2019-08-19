(مدنية) يتصدر أسماء المواليد الإناث بـ(الدايات)

تصدر اسم (مدنية) قائمة أسماء المواليد من الإناث بعدد من مستشفيات الخرطوم على رأسها مستشفى (الدايات) بأم درمان. وكشف المواطن الزين الحسين حمدان والد مولودة حديثة بالمستشفى أنه أطلق الاسم على مولودته احتفالاً بما تم من اتفاق نهائي وتوقيع الوثيقة السياسية والدستورية، وهو يراه احتفال بمثابة (القيدومة) للاحتفال الكبير للشعب السوداني بالمدنية الكاملة قريباً – إن شاء الله.

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وأضاف الزين بحسب صحيفة آخر لحظة، أن فرحته بالاتفاق تضاهي فرحته بأول مولودة له، لذلك أطلق عليها اسم (مدنية)، مؤكداً في ذات الوقت أن عدداً من الآباء أطلقوا ذات الاسم على مولوداتهم بالمستشفى، وأنه من محاسن الصدف أن معظم تلك المولودات كانت فجراً، مما جعل درجات التفاؤل تزيد في نفوسهم بتحقيق حلم الدولة المدنية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)