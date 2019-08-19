مونيكا تعتذر بسبب دم الشهداء

اعتذرت الفنانة مونيكا روبرت عن المشاركة في إحدى الحلقات التلفزيونية التي تستعد إحدى القنوات لعرضها في عيد الأضحى المبارك، وعللت مونيكا أسباب رفضها قائلة: “لا أستطيع المشاركة بالغناء ودم أطفال مدينة الأبيض ودم كل شهداء ثورتنا لم يجف بعد”، بحسب صحيفة الأخبار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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