إسراء عادل: أعيش لحظات فرح عظيم

قالت الإعلامية إسراء عادل إنها تعيش لحظات فرح عظيم بتوقيع وثيقة الاتفاق بين “قوى إعلان الحرية
والتغيير” و”المجلس العسكري” التي تعبر بالبلاد نحو الدولة المدنية، بعد انتصار إرادة الشعب، مضيفة
في حديثها بحسب صحيفة آخر لحظة، إنها تشكر كل من أشاد بتقديمها لحفل التوقيع الذي يعتبر حدثاً تاريخياً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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