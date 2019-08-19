الشيوعي: لا مانع من مشاركة رموز بالإنقاذ في الحكومة

أكد القيادي بالحزب الشيوعي، عضو “قوى الحرية والتغيير” صديق فاروق، بأن لا مانع من الدفع بالإسلاميين من رموز النظام السابق في حكومة الكفاءات مع اشتراط معينة، مبيناً أن الجماهير لن تقبل بوجود (كوز) ضمن الحكومة المقبلة إلا بوجود حجة قوية تستدعي ذلك.

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وقال فاروق بحسب صحيفة آخر لحظة”، من المؤسف أن “قوى الحرية والتغيير” رفضت محاصصة الجبهة الثورية، وفي ذات التوقيت مارست هي ذات المحاصصة من خلال دفع كتلها الخمسة بمرشحيها للمجلس السيادي، وأضاف كان الالتزام على “قوى التغيير” أن تقدم مرشحين دون محاصصة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)