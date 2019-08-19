انهيار غرفة على سيدة مسنة ووفاتها بالخرطوم

التاريخ: 19-أغسطس-2019 فى : حوادث 14 مشاهدة لقيت سيدة تبلغ من العمر ثمانين عاماً مصرعها باحد احياء الخرطوم وذلك بعد انهيار غرفة عليها جراء الامطار التي اجتاحت البلاد خلال ايام العيد. Advertisements وبعدها تم الاتصال بالشرطة التي قامت بكل التدابير اللازمة وتم استخراج الجثة من تحت الانقاض. وبعد الاجراءات الفنية مثل التصوير والتحريز اخذت الجثة بامر من النيابة والاورنيك الجنائي لمشرحة بشائر بالخرطوم لمعرفة اسباب الوفاة وبحسب صحيفة الدار قام البروفيسور عقيل سوار الدهب بتشريح الدثة ودون بلاغ بالحادث تحت المادة “51” اجراءات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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