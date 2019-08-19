محاكمة المتهم الذي حاول صفع الرئيس السابق البشير

الحادثة التي شهدتها منطقة كافوري اثناء تلقي الرئيس السابق عمر حسن احمد البشير للعزاء في والدته بمنطقة كافوري بعد اخراجه من السجن مع شقيقه عبد الله البشير لالقاء النظرة الأخيرة على والدتهم المتوفية.

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كان عدد المعزين يجلسون بمكان العزاء ليقوم احد الاشخاص بالاقتراب من الرئيس موهماً الحضور بتقديم التعزية الا انه وبحسب صحيفة الدار انتفض فجأة محاولاً صفع الرئيس البشير ليتمكن بعض الحضور من الامساك به واقتياده من قبل القوات التي كانت تباشر تأمين مكان العزاء واقتياده الى الشرطة وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المواد “160” الاساءة والمادة “77” الازعاج.

ويتابع المتحري اجراءات البلاغ لتقديمه الى المحكمة وتدوين افادات المتهم حول الدوافع التي قادته الى التعدي على الرئيس السابق.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)