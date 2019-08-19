التاريخ: 19-أغسطس-2019 فى : أخبار 297 مشاهدة Advertisements أدى عدد من الوزراء السابقين فريضة الحج هذا العام.. وفي مقدمة أولئك وزير الدفاع الأسبق، النائب الأول السابق للرئيس الفريق أول عوض بن عوف.. وكذلك وزير النقل الأسبق المهندس مكاوي محمد العوض.. مكاوي كان قد أمضى جزء مقدر من شهر رمضان الماضي بالأراضي المقدسة، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزراء سابقون أدوا فريضة الحج هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.