في حكم المؤكد.. فيصل وزيراً للإعلام

التاريخ: 19-أغسطس-2019 فى : أخبار 593 مشاهدة Advertisements بات في حكم المؤكد تعيين الكاتب الصحفي المعروف فيصل محمد صالح وزيراً للإعلام في حكومة الفترة الانتقالية المرتقب تشكيلها الأيام المقبلة.. فيصل من الأسماء الصحفية القليلة التي تتمتع بقبول منقطع النظير، بجانب علاقات ممتدة مع كافة ألوان الطيف السياسي.. فيصل كان من أبرز الإعلاميين مناصرة لبرنامج الحرية والتغيير قبل فترة طويلة، وليس مثل آخرين ظهروا عقب سقوط النظام السابق.. البعض اقترح أن يكون الإعلام مفوضية وليس وزارة، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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