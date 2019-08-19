“التغيير”: نسعى لمزيد من المشاورات مع الثورية” الأيام المقبلة

التاريخ: 19-أغسطس-2019 فى : أخبار 40 مشاهدة وصف القيادي بـ”قوى إعلان والحرية والتغيير” خالد عمر يوسف “سلك”، عدم مشاركة “الجبهة الثورية” في حفل التوقيع النهائي على وثائق الفترة الانتقالية، بأنه أمر محزن. Advertisements وأبان عمر أمس أن “الحرية والتغيير” ستسعى خلال الأيام المقبلة لإجراء مزيد من المشاورات والمفاوضات مع “الجبهة الثورية” من أجل التوصل إلى حل نهائي يدفع بعملية السلام للأمام، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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