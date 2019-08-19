كلوب: صلاح وماني وفيرمينو يصنعون الفارق دائما

أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بثلاثي الخط الأمامي في فريقه، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، مؤكدا أنهم دائما يصنعون الفارق.
وقال كلوب في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "ساديو ماني، بوبي فيرمينو، مو صلاح، هؤلاء الرجال في الفترة الأخيرة رائعون حقا، هذا الثلاثي دائما قادر على صناعة الفارق مع ليفربول، أحمد الله على تواجدهم في فريقي".
وأضاف المدرب الألماني: "لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين، لكن صلاح وفيرمينو وماني يقدمون أفضل المستويات رفقة ليفربول".
وعن جيمس ميلنر، تابع كلوب: "لا يترك اللاعب الإنجليزي ركنا من أركان الملعب إلا وتصدى فيه للفريق الخصم وحدث ذلك في مواجهة ساوثهامبتون، هذا هو جيمس ميلنر، أحيانا نتحدث عن هذا الأمر، فأقول له لا تجري بتلك الوتيرة، لأنه من الأفضل أن تكون في موضع آخر، لكنه رغم ذلك، يظل من الجيد والمهم أن يكون هناك لاعبون مثل ميلنر في ليفربول".
ونجح ثلاثي ليفربول الهجومي في قيادة الفريق لتحقيق أول انتصارين بالدوري الإنجليزي، على حساب نوريتش سيتي وساوثهامبتون، ليعتلي الريدز صدارة البريميرليج مؤقتا برصيد 6 نقاط.
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